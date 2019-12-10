Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов раскритиковал российских чиновников, допустивших отстранение России от международных соревнований.

«Где были наши чиновники от спорта? Ну чего спали-то? Я ни разу не слышал внятной позиции. Нужно разбираться спокойно, а что касается чистых спортсменов, надо за них болеть, пусть едут под нейтральным флагом, потому что они не виноваты. Наша фракция будет инициировать вопрос о парламентском расследовании бездействия чиновников от спорта России, которые допустили такой провал всего нашего спорта и подставили наших спортсменов», — сказал Миронов, слова которого приводит «Дума ТВ».

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течении четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.