Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза поделился мнением о поражении команды от «Химок».

По словам Плазы, «Зенит» заставил «Химки» помучаться, заставил держать на паркете Шведа 37 минут.

Он отметил, что «Химки» пока что не потерпели ни одного поражения в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге у команды неплохие показатели.

«Просто нужно лучше играть в защите, особенно с учетом тех травм, что у нас есть. В любом случае, повреждения — это не отговорки, мы даже после неудачного старта вернулись в эту игру. Просто несколько ошибок в концовке не позволили нам сегодня победить», – сказал Плаза, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от подмосковных «Химок» со счетом 101:108 (18:33, 26:22, 34:22, 23:31).

Следующий матч «Зенит» проведет 13 декабря против мюнхенской «Баварии» на выезде в рамках Евролиги. «Химки» днем ранее примут берлинскую «Альбу».