Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о победе над московским «Динамо».

По словам Кудашова, «Динамо» играло мощно, начало у москвичей было хорошее. Тренер отметил, что со стороны СКА была далеко не идеальная игра, но армейцы рады, что по такой игре взяли два очка.

«Поражения, которые были в начале сезона, поставили нас на место, все переосмыслили свои роли, пересмотрели отношение к делу, стали лучше тренироваться. Команда зацепилась за первые победы, потом почувствовала вкус и стала выигрывать дальше», — сказал Кудашов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на выезде по буллитам обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2.