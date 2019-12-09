WADA оставило Россию без большого спорта на четыре года, Самонов сыграет на Матче Звезд КХЛ, СКА обыграл «Динамо». Эти и другие события — в главных новостях дня.

Исполком WADA лишил Россию участия в крупных турнирах на 4 года

Исполком WADA принял решение относительно будущего российского спорта. На заседании, которое состоялось сегодня, 9 декабря, было решено отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Акинфеев жёстко прошёлся по судейству в России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал работу судей, в особенности на матче «Краснодар» — ЦСКА. По словам капитана армейцев, судейство в этом году хуже, чем когда-либо, добавив, что совершенно непонятно, как судейская команда трактует игровые моменты.

Россия заплатит WADA не менее $2 млн

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер рассказал, что Россия должна будет возместить расходы организации в размере около двух миллионов долларов.

Вратарь СКА Самонов выбран голосованием СМИ в участники Матча звезд КХЛ

Завершилось голосование представителей СМИ, по результатам которого определились 12 участников Матча Звезд КХЛ 2020 года.

«Зенит» не смог сдержать «Химки», Швед оформил дабл-дабл

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от подмосковных «Химок» со счетом 101:108 (18:33, 26:22, 34:22, 23:31).

СКА обыграл «Динамо» по буллитам перед Кубком Первого канала

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на выезде по буллитам обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2. Победный буллит забросил форвард СКА Евгений Кетов.