В японском Кумамото продолжается чемпионат мира по гандболу среди женских команд. В 9:00 по московскому времени сборная России начала матч с командой Черногории в рамках второго группового этапа турнира. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

На старте второго раунда турнира россиянки обыграли сборную Румынии. Ранее команда, возглавляемая Амбросом Мартином, успешно провела групповой этап и заняла первое место, не потерпев ни одного поражения.

Российские гандболистки обыграли китаянок в первом матче чемпионата, затем оказались сильнее соперниц из Аргентины и Конго, а в завершение группового этапа одержали верх над японками и шведками.

В следующем матче Россия сыграет с Испанией. Турнир продлится до 15 декабря.