Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ответил на слова министра спорта РФ Павла Колобкова. Ранее Колобков обвинил РУСАДА в том, что организация не участвовала в передаче базы допинг-проб специалистам WADA.

«Он (Колобков) был ответственным за передачу, московская антидопинговая лаборатория находится в его ведении. За какую базу я должен был отвечать?» — заявил Ганус, слова которого приводит «Медуза». Специалист подчеркнул, что лаборатория находится в подчинении Колобкова и не зависит от РУСАДА.

Напомним, WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Причиной введения санкций стало то, что данные московской лаборатории оказались подделаны. Передача базы данных LIMS, напомним, была главным условием восстановления статуса РУСАДА.