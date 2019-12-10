В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своём льду потерпел крупное поражение от «Коламбуса» со счётом 2:5. До сегодняшней встречи «столичные» не проигрывали на протяжении шести игр.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу, сделал результативную передачу и был признан третьей звездой матча. Ови провёл на льду 20 минут, нанёс 6 бросков в створ, сделал 9 силовых приёмов, закончив матч с показателем полезности «0». В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 32 играх и набрал 33 очка (21+12). Партнёр Овечкина — Евгений Кузнецов отметился сегодня результативной передачей, показатель полезности Кузнецова составил «-2».

Несмотря на сегодняшнее поражение «Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции. «Коламбус» прервал серию из четырёх поражений и занимает 13 строчку Востока.