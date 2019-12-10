Ласицкене: Мы докатились до ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала решение WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Спортсменка раскритиковала спортивных чиновников, причастных к ситуации.
«Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня?» — написала Ласицкене в открытом письме.
Легкоатлетка подчеркнула, что было создано большое количество различных комиссий, однако ознакомиться с итогами их работы нельзя.
«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн», — написала Ласицкене.
Напомним, согласно решению WADA, Россия не может выступать на соревнованиях, попадающих в категорию «Major events» — Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира. «Чистые» российские атлеты смогут участвовать в этих турнирах в нейтральном статусе, как это было на Олимпиаде в Пхенчхане. Ограничения не распространяются на чемпионаты Европы и Кубки мира.
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