Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков прокомментировал отстранение России от участия в международных турнирах на четыре года.

В открытом письме, опубликованном в «Твиттере» журналиста ВВС Дэна Роана, Родченков заявил, что мошенничество и фальсификации с российской стороны продолжались даже в 2019 года, когда страна находилась под пристальным вниманием.

Он подчеркнул, что база данных из московской лаборатории подверглась манипуляциям, из-за чего множество файлов было удалено.

«После всего этого кто может сказать, есть ли в России чистые спортсмены, если потеряны важные данные? Россия сама вырыла себе могилу и разрушила шансы любого чистого русского спортсмена на участие в соревнованиях», — написал Родченков и отметил, что спортсмен не может доказать свою невиновность, если файлы уже удалены.

Напомним, Россия не сможет выступать на соревнованиях, попадающих в категорию «Major events» — Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира. «Чистые» российские атлеты смогут участвовать в этих турнирах в нейтральном статусе, как это было на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.