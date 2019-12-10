В итальянском Риднау состоится второй этап Кубка IBU по биатлону, соревнования будут проходить в период с 12 по 15 декабря.

Открывать программу этапа будут женский и мужской суперспринты, которые запланированы на 12 декабря. в 12:30 на старт квалификации выйдут женщины, в 14:30 — мужчины. Финалы начнутся в 17:00 и 17:30 соответственно.

13 декабря, в пятницу, спортсмены получат день отдыха, а в субботу пробегут спринтерские гонки. Женская начнется в 13:00, мужская — в 16:00.

Закрывать соревновательную программу будут масс-старты, которые состоятся в воскресенье, 15 декабря. Женщины начнут борьбу в 12:00, мужчины — в 14:30.

На первом этапе Кубка IBU успешно выступили две россиянки — Ирина Старых и Екатерина Глазырина.