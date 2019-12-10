Экс-президент ВАДА Ричард Паунд прокомментировал решение исполнительного комитета отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года за фальсификации результатов Московской допинговой лаборатории.

По мнению Паунда, исполком принял верное решение, отстранив российскую команду. Бывший чиновник сравнив ситуации с той, которая произошла перед Олимпиадой в Рио:

«Я считаю, что решение правильное. Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению ВАДА», — приводят слова Паунда «РИА Новости».

Бывший президент также высказал мнение по поводу апелляции, которую российская сторона собирается подать. Он считает это пустой тратой времени, добавив, что санкции не вступят в силу до тех пор, пока не закончится апелляционный процесс:

«Все ожидают, что российская сторона пойдёт в CAS, но учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырёхлетний срок отстранения не начнётся до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс», — сказал Паунд.

Напомним, в понедельник, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым, сборная России в течении 4 лет не сможет принять участие в крупных международных соревнованиях. А «чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.