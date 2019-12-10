Судьба «Зенита» в еврокубках решится уже сегодня: команда Сергея Семака в Лиссабоне сыграет с «Бенфикой» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Но повлияет на расположение мест не только исход этого матча, но и то, как сыграют соперники — «РБ Лейпциг» и «Лион».

«Зениту» нужно побеждать в Португалии, но петербуржцы имеют кадровые потери. Nevasport предполагает, какой состав выберет Сергей Семак.

В воротах сыграет Михаил Кержаков, прочно застолбивший за собой статус основного вратаря команды. Но в обороне всё не так просто: матч пропустит защитник Ярослав Ракицкий, перебравший желтых карточек. В игре с «Лионом» он получил третий «горчичник», поэтому сегодня можно ожидать появление на поле Йордана Осорио.

Компанию ему составит капитан команды Бранислав Иванович, а по краям обороны сыграют Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев. Семак может сделать выбор и в пользу Смольникова, но Караваев в последних матчах показал себя достаточно уверенно, а также отыграл все 90 минут с «Лионом».

В Лиссабон не полетели травмированные Себастьян Дриусси и Юрий Жирков, а также Далер Кузяев, у которого, как и у Ракицкого, три «жёлтые». Поэтому выбор у Семака будет невелик. В полузащите, вероятно, появятся Алексей Сутормин и Александр Ерохин, а центр поля закроют Вильмар Барриос и Магомед Оздоев.

В нападении выйдет бессменная связка Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы.

Состав «Зенита» в матче с «Динамо» (по версии Nevasport): Кержаков — Караваев, Иванович, Осорио, Сантос — Барриос, Оздоев— Сутормин, Ерохин— Дзюба, Азмун.