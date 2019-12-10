Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не прошёл мимо санкций ВАДА в отношении российских спортсменов, опубликовав на своём аккаунте в «Инстаграме» тематическое стихотворение:
«Что нам бестолку лить пот?
А азарт, вон — в бильярдной
Тоже, между прочим, спорт.
Кубки мира, мундиали?
«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?
Вы пока мячи пинали,
Мы тут бомбу смастерили», — пишет Шнуров.
Сергей Шнуров — российский рок-музыкант, поэт и общественный деятель. В феврале 2019 года стал представителем Общественного совета при комитете Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в области культуры.
Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований за использование запрещённых препаратов и фальсификацию результатов Московской допинговой лаборатории.
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