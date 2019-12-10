Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не прошёл мимо санкций ВАДА в отношении российских спортсменов, опубликовав на своём аккаунте в «Инстаграме» тематическое стихотворение:

«Что нам бестолку лить пот?

А азарт, вон — в бильярдной

Тоже, между прочим, спорт.

Кубки мира, мундиали?

«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?

Вы пока мячи пинали,

Мы тут бомбу смастерили», — пишет Шнуров.

Сергей Шнуров — российский рок-музыкант, поэт и общественный деятель. В феврале 2019 года стал представителем Общественного совета при комитете Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в области культуры.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований за использование запрещённых препаратов и фальсификацию результатов Московской допинговой лаборатории.