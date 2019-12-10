Сборная России по гандболу одержала очередную победу на чемпионате мира среди женских команд. В матче второго группового этапа россиянки оказались сильнее соперниц из Черногории. Игра проходила в японском Кумамото и завершилась со счётом 35:28.

После первого тайма подопечные Амброса Мартина имели минимальное преимущество — 17:16, однако вторую половину провели более уверенно — 18:12. Итоговая разница составила семь голов, что позволило россиянкам вновь отпраздновать победу.

Стоит отметить, что российские гандболистки не потерпели еще ни одного поражения в рамках турнира. На групповом этапе они разгромили китаянок, обыграли Аргентину, Конго и Японию, а в последнем матче не пустили Швецию на первое место.

Второе групповой этап команда Мартина начала победой над сборной Румынии.