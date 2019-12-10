Женская сборная России по гандболу прямо сейчас творит сенсацию в японском Кумамото: в семи матчах чемпионата мира они одержали семь побед и уже обеспечили себе досрочный выход в полуфинал. Турнир важен не только из-за своего статуса, но и по другой причине: в Японии разыгрывается путевка на Олимпиаду-2020.

Получить заветный билет в Токио сможет лишь одна команда, выигравшая турнир. Единственным исключением может стать победа Франции: команда уже отобралась на Игры на прошлогоднем чемпионате Европы, поэтому путевка достанется второму финалисту.

Возглавляет российскую команду испанский тренер Амброс Мартин, ставший преемником Евгения Трефилова. Перенеся операцию на сердце, Трефилов был вынужден покинуть сборную. Так вышло, что надежных рук, в которые можно было бы передать гандболисток, не оказалось. Трефилов сам выбрал Мартина, возглавляющего «Ростов-Дон»: одним из аргументов в его пользу было то, что девять спортсменок ростовской команды прошли Лигу чемпионов.

«Мне ставят в вину, что я чуть ли не сам назначил Мартина на должность главного тренера. Да, я назначил», — заявил Трефилов еще в августе. Однако сейчас недовольных работой испанца придется искать днем с огнем: команда показывает впечатляющую статистику.

На групповом этапе россиянки стартовали с разгромной победы над Китаем, но не поймали эйфорию, чего опасался Трефилов. Команда осталась собранной и мобилизованной: по очереди она одерживала верх над Конго, Аргентиной и хозяйками турнира японками.

Но эти матчи, хоть и стали успешными, говорили не так и много. Знаковой стала игра со Швецией, которая по праву считалась действительно серьёзным соперником. Принципиальность встрече придавали два фактора: во-первых, победитель бы занял первое место в группе, во-вторых, шведки выиграли у россиянок три последних матча. Их главный тренер не забыл напомнить об этом перед игрой, но стал куда менее уверенным после.

Команда Мартина с первого места вышла в основной этап, где её ждали Румыния, Черногория и Испания. С первыми двумя соперниками проблем не возникло — Россия одержала две победы и гарантировала себе участие в полуфинале. Игра с испанками — впереди, и она станет серьёзной проверкой перед решающими встречами.

В чем секрет успеха Мартина? Он существенно обновил команду и, по его же словам, сразу нашел с ней общий язык. В Кумамото не поехала Дарья Фёдорова, которая наверняка бы попала в состав, если бы не получила разрыв ахилла еще летом. Ещё две травмированные гандболистки, пропускающие турнир — Майя Петрова и Полина Ведёхина. Из своего «Ростова» Мартин привез в Японию девятерых спортсменок, но сейчас можно смело утверждать, что все они выбраны не по клубной принадлежности, а для реальной помощи команде.

Говоря об обновленном составе, не стоит думать, что тренер собрал вокруг себя одну молодежь. Нет, есть в команде и опытные гандболистки: например, голкипер Анна Седойкина, которая дебютировала в сборной России ещё в далеком 2004 году. После Олимпиады в Рио она ушла из команды, но спустя два года вернулась.

И вернулась 35-летняя Седойкина отнюдь не балластом и не резервом: она по-прежнему творит чудеса на паркете. Матч с Румынией носил для России особый характер: еще в прошлом сезоне команду возглавлял не кто иной, как Мартин. Разумеется, румыны затаили на тренера обиду и были мотивированы как никогда. Но россиянки нашли ответ на их притязания, и Седойкина стала одной из ключевых фигур матча — она не только великолепно играла на воротах, но и оформила хет-трик. Опытная гандболистка блестяще читает игру: воспользовавшись моментом, она отправила два мяча в ворота румынок, а потом ювелирным броском забила третий гол.

Сборная России по гандболу — традиционно одна из сильнейших в мире, и золотые медали Рио-2016 — лучшее тому доказательство. Однако, как ни парадоксально это звучит, выиграть чемпионат мира команда не может уже десять лет. Сейчас, в сложные для российского спорта времена, триумф пришелся бы как никогда кстати.