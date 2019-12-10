Российский гимнаст Артур Далалоян дал свой комментарий касательно решения исполнительного комитета ВАДА отстранить сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр.

Трёхкратный чемпион мира категорически несогласен с вынесенным вердиктом, заметив, что данное решение несправедливо коснулось спортсменов, которые не имеют к совершенным преступлениям никакого отношения. Также Далалоян считает, что эти санкции не гарантируют выступлений даже «чистым» спортсменам из России.

«Абсолютно не согласен с такой категоричностью WADA и отношением к тем спортсменам и людям, которые никоим образом не причастны ко всему происходящему», — приводит слова Далалояна «РИА Новости».

Также гимнаст предположил, что под большей угрозой стоят командные виды спорта, упомянув выигранные путёвки в Дохе, предполагая, что, возможно на соревнования будут ездить только те спортсмены, которые добудут для себя личные путёвки:

«Потому что лицензия, которую мы завоевали на чемпионате мира в Дохе, распространяется на сборную команду России, и в таком случае я не знаю, что будет с этой самой лицензией, может ее аннулируют и она станет недействительной, а в командном соревновании наша сборная вообще не примет участие»,- сказал Далалоян.

Напомним, на заседании исполкома ВАДА, которое состоялось 9 декабря, было принято решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований сроком на 4 года. А те спортсмены, которые полностью пройдут все этапы допинговых проектов, смогут выступить под нейтральным флагом.