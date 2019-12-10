Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева назвала убийственным для российского спорта решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 4 года отстранить Россию от крупных турниров.

«Сказать, что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта», — написала Исинбаева в своем инстаграм-аккаунте.

По словам бывшей спортсменки, решение о том, оспаривать ли санкции в арбитраже, еще не принято.

Ранее сообщалось, что экс-президент ВАДА Ричард Паунд назвал апелляцию пустой тратой времени.

Напомним, свое решение отстранить Россию от турниров класса «мэйджор», в том числе чемпионатов мира и Олимпийских игр, ВАДА озвучило накануне. В качестве причин указаны использование допинга российскими спортсменами и фальсификация данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, Россия обязана выплатить порядка $5 млн и обеспечить возможность, в том числе и финансовую, для проведения новых расследований. РУСАДА лишено статуса соответствия, но все равно намерено продолжать тестирование российских спортсменов.