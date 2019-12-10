WADA вынесло России приговор: четыре года без участия в крупных международных турнирах. Звучит устрашающе, но на деле — более чем лояльно. Россия отделалась очень легко, а нейтральный статус — далеко не самая большая беда, которая могла произойти. Беда случилась значительно раньше, когда российские чиновники наплевали на интересы чистых спортсменов.

Первое, что нужно отметить: WADA не лишило Россию участия во всех соревнованиях. Санкции наложены только на турниры, попадающие под категорию «Major Events» — Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Таким образом, на лыжных и биатлонных Кубках мира россияне будут иметь те же права, что и всегда, фигуристы свободно поедут на этапы серии Гран-при, а футбольные Евро-2020 и финал Лиги чемпионов никуда не денутся из Санкт-Петербурга.

Запрет на Олимпиады тоже коснется не всех спортсменов: «чистые» атлеты смогу соревноваться под нейтральным флагом. И в определенном смысле — это куда лучше, чем под российским. Ярые патриоты, привыкшие закрывать глаза на происходящее в стране, вряд ли согласятся. Их позиция будет такой же, как и в Пхенчхане: в нейтральном статусе ехать нельзя, соревнования надо бойкотировать. Отсутствие флага гимна — якобы недостойные условия для россиян. Гораздо более достойные условия «чистым» спортсменам обеспечивает родная страна.

Чтобы нападки не казались голословными, проясним ситуацию. Передача базы данных московской лаборатории была не только главным критерием восстановления статуса РУСАДА, но и гарантировала защиту «чистым» спортсменам. Внеся изменения, российская сторона в очередной раз попыталась покрыть нарушения допингистов. Но под удар попали те, кто не имеет к ситуации никакого отношения. Как WADA сможет доказать «чистоту» какого-либо спортсмена, если базе данных больше нельзя доверять?

На Олимпиаду в Корее не пустили многих спортсменов, не употреблявших допинг — например, фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не были виноваты в чужих нарушениях. Чтобы не допустить такого еще раз, нужно было просто отдать базу. Отдать в том виде, в каком она была в лаборатории. Но Россия поступила иначе, и теперь неизвестно, кому из спортсменов WADA даст зеленый свет на следующие Игры. В чем виновата, например, Саша Трусова, которой на момент сочинских нарушений было 9 лет? А теперь она, как и другие спортсмены, будет пребывать в неизвестности и думать, позволят ли ей соревноваться хотя бы в нейтральном статусе.

Говоря максимально простыми словами, картина такая: существовала допинговая система, но все думали, что её никто не заметит. Когда заметили, все подумали, что никто ничего не докажет. Когда потребовали базу данных, были уверены — можно её подчистить. А когда и это вскрылось, вдруг обнаружили антироссийский заговор.

Россия могла положить конец этой истории еще в 2015 году, признав свою вину. Те, кого бы наказали тогда, сейчас уже вернулись. Россия могла отдать базу данных в WADA сразу же, как об этом попросили, не внося никаких изменений. Многие спортсмены, чьи прегрешения таким образом пытались скрыть, уже закончили карьеры или не соревнуются на самом высоком уровне. Но выбор всё равно был сделан в их пользу, а те, кому теперь предстоит отставить свою честь и самостоятельно доказывать невиновность, остались брошенными.

Как правильно говорит Мария Ласицкене, комиссий для разрешения ситуации была создана масса, но вот результата их деятельности не увидел никто. Потому что никто ничего не решал — все только кричали о том, как важно защитить невиновных.

И теперь тем атлетам, которым дадут нейтральный статус, надо обязательно выступать: биться за себя, за свое имя и за свою честь, но не за флаг страны, которая год за годом плюет на их интересы, но всегда оказывается рядом во время громких побед.