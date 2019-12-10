Футбольный комментатор, блогер Василий Уткин на своём YouTube канале поделился своими впечатлениями о новом главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско, а также высказал мнение об экс-тренере красно-белых Олеге Кононове.

По мнению Уткина, у Тедеско и «Спартака» ещё есть все шансы на светлое будущее. Он считает, что немец куда более компетентный на тренерском поприще, нежели Кононов:

«Я совершенно не уверен, что с Тедеско «Спартак» ожидает провал. У каждого тренера есть соревновательный период, и он приходит выполнять определённую задачу», — говорит Уткин.

В своём сообщении Уткин сравнил обоих тренеров, назвав одного тренером, а второго — попом, доказав при это свою точку зрения:

«Тедеско — тренер, а Кононов был поп. Тедеско разговаривает футбольными категориями. Он объясняет всё с футбольной точки зрения. Кононов говорил о терпении, о том, что нужно верить и перетерпеть, говорил о доверии со стороны руководства. Это поповские разговоры, а не тренерские», — добавил блогер.

Олег Кононов был уволен с поста главного тренера московского «Спартака» осенью 2019 года за неудовлетворительные результаты, продемонстрированные командой на протяжении прошло и начала этого сезона. На смену Кононову пришёл немецкий специалист Доменико Тедеско. За всё время под предводительством Тедеско «Спартак» провёл 7 игр, в которых два раза выиграл, дважды сыграл вничью и трижды потерпел поражение.