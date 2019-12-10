Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала отстранение России от участия в международных соревнованиях на 4 года.

Экс-спортсменка призналась, что ей грустно и обидно за чистых атлетов, которых теперь ждут постоянные проверки и тесты. Она подчеркнула, что ситуация будет сложной и в психологическом плане, так как спортсменов будут подозревать в преступлениях, которых они не нарушали.

«А сейчас мы должны доказывать, что наши 15-летние спортсмены – считай, дети, чисты. В общем, ситуация просто абсурдная, но давайте воспринимать это как грушу, как некую преграду, которую мы обязательно преодолеем и утрем нос всем злопыхателям», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Экс-фигуристка пожелала стойкости и терпения всем, кто вовлечен в ситуацию.

Напомним, «чистые» российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх в чемпионатах мира в нейтральном статусе — без флага и гимна России. На чемпионаты Европы, а также Кубки мира санкции не распространяются.