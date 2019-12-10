Международная федерация лыжного спорта на своём официальном сайте опубликовала заявление касательно решения ВАДА об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, а также о запрете России принимать и подавать заявки на проведение на своей территории крупных международных турниров.

В своём заявлении FIS сообщает, что рассмотрит санкции, выдвинутые ВАДА в отношении российских спортсменов, и признает их соответствие после того, как закончится апелляционные процесс. Федерация сообщила, что никаких чемпионатов мира, кроме турнира по фристайлу и сноуборду 2025 года на территории России не планировалось. Что касается чемпионата по фристайлу, то этот вопрос будет уточняться во время апелляционного процесса:

«В настоящее время у FIS нет чемпионатов мира, присужденных России. Однако Россия претендует на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Этот вопрос будет уточнен в процессе апелляции. У РУСАДА есть 21 день для обжалования решения, и FIS не предпримет никаких действий до этого времени», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА примет во внимание санкции ВАДА по России и применит их во время проведения чемпионата мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре.