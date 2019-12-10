Известный спортивный агент Ари Закарян поделился мнением по поводу фигуристок из группы Этери Тутберидзе, владеющих четверными прыжками.

По словам Закаряна, будучи спортсменом, он сам пытался исполнить прыжок в четыре оборота, но очень сильно упал и больше не возвращался к элементу.

«Невероятное ощущение – наблюдать за ними, словно за львом, который выходит из клетки, чтобы рвать всех и вся», — заявил Закарян, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Агент также добавил, что не ожидал четверного прыжка в исполнении японки Рики Кихиры в финале Гран-при. Он отметил, что фигуристка пошла на риск.

Напомним, победу в финале Гран-при одержала Алена Косторная. Она не владеет четверными прыжками, но исполняет тройной аксель. Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.