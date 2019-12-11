Мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить сегодня, 11 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Для подопечных Юрия Сёмина сегодняшний матч не будет иметь никакого значения с турнирной точки зрения: «железнодорожники» уже лишились шансов на евровесну. «Локомотив» завершит выступление в еврокубках на стадии группового этапа и не сыграет ни в плей-офф Лиги чемпионов, ни в Лиге Европы.

В прошлом матче московская команда уступила немецкому «Байеру». «Атлетико» также потерпел неудачу и проиграл туринскому «Ювентусу», возглавляющему группу D.

Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», обслуживать матч будет венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кошшои. В роли его ассистентов выступят Дьердь Ринг и Венцель Тот.