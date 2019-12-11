Женская сборная России по гандболу сыграет с Испанией в заключительном матче основного раунда чемпионата мира среди женских команд. Игра будет проходить в японском Кумамото сегодня, 11 декабря, и начнется в 9:00 по московскому времени.

Накануне подопечные Амброса Мартина досрочно гарантировали себе выход в полуфинал турнира. Российская команда не потерпела еще ни одного поражения в рамках чемпионата мира.

В первом групповом этапе россиянки одержали пять побед, выиграв у сборных Китая, Аргентины, Конго, Японии и Швеции. Команда заняла первое место в группе и вышла в основной раунд, где одержала верх над Румынией и Черногорией.

Чемпионат мира продлится до 15 декабря, победитель получит путевку на Олимпийские игры в Токио.