Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба сыграет сам себя в фильме «Я не Дзюба».

Об этом рассказал режиссер Леонид Пляскин, слова которого приводит РИА Новости.

«Герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», — рассказал режиссер.

Напомним, Дзюба является капитаном сборной России, он выступает в составе национальной команды с 2011 года. На клубном уровне футболист защищает цвета «Зенита», к составу которого присоединился в 2015-м году. Форвард был отдан в аренду в тульский «Арсенал», но с приходом Сергея Семака на пост главного тренера получил место в «Зените».