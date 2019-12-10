Член комитета спортсменов WADA, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам канадка Бекки Скотт прокомментировала отстранение России от крупных международных соревнований на четыре года.

По мнению Скотт, санкции WADA к России оказались слишком лояльными, так как на самом деле полного отстранения не произошло. Она подчеркнула, что решение WADA не отвечает принципам честного спорта и не сможет защитить чистых атлетов.

«Что же нужно сделать для полного отстранения? Если многолетняя, повсеместная государственная допинговая программа в спорте, высмеивание антидопинговой системы и правил, а также тех, кто их создаёт и придерживается, — это всё недостаточно, то что же нужно сделать?» — заявила Скотт, слова которой приводит CBC.

До сентября 2018 года Скотт входила в состав комитета WADA по соответствию, однако покинула свою должность в знак протеста против восстановления статуса РУСАДА.

Согласно решению WADA, чистые российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх в нейтральном статусе.