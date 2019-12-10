После победы в матче-реванше над Энди Руисом, Энтони Джошуа не собирается останавливаться на достигнутом. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал о своих планах на будущее, а если точнее, о желании стать абсолютным чемпионом. До этого звания ему не хватает пояса WBC, владельцем которого является Деонтей Уайлдер.

«Я готов. Я вернул себе пояса и готов сразиться с ним. Но я не стал бы заглядывать далеко в будущее, потому что это отвлекает внимание от того, что происходит сейчас. Я шаг за шагом двигаюсь к цели. Когда мы доберёмся до объединительного боя, я буду готов», — сказал Джошуа, слова которого приводит BoxingScene

С кем придётся столкнуться Джошуа в следующем поединке, пока неизвестно, а Уайлдер 22 февраля 2020 года сразится с Тайсоном Фьюри, поединок пройдёт в Лас-Вегасе, США.

Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии, состоялся матч-реванш поединка между Энди Руисом и Энтони Джошуа, в котором британец отомстил мексиканскому бойцу, вернув себе титулы по версиям WBA, IBF и WBO.