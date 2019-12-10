Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Известие о его смерти застало меня врасплох, я потерял дар речи. Юрий Михайлович очень внимательно следил за своим здоровьем. В футбол он перестал играть, но катался на горных лыжах, играл в теннис и в гольф», — рассказал Колосков, слова которого приводит Sport24.

Функционер признался, что знаком с Лужковым на протяжении многих лет, а последний раз видел его полтора года назад. Встреча произошла на траурном мероприятии, где Лужков выступал с речью по случаю кончины Александра Владиславлева.

Также Колосков отметил, что Лужков сделал вклад в спортивную сферу, помогал футбольному клубу «Торпедо», а также открыл футбольный интернат.

Напомним, о смерти Юрия Лужкова стало известно сегодня, 10 декабря.