Российская конькобежка Ольга Граф рассказала о казусе, который произошел с ней во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Граф вспомнила, что перед стартом очень хорошо размялась и вспотела, поэтому пришлось переодеться. Однако сменных вещей у спортсменки не было, поэтому она надела соревновательный комбинезон на голое тело.

Конькобежка пояснила, что в резиновом комбинезоне очень удобно стартовать, но после финиша он мешает, так как не дает вдохнуть полной грудью.

«Ну я и расстегнула и только потом поняла, что у меня нет майки, а кругом — сплошные камеры и объективы. Люди и так не могли успокоиться, а тут завелись еще сильнее», — сказала Граф, слова которой приводит Sport24.

На Олимпийских играх в Сочи Граф завоевала две бронзовые награды — в командной гонке и в личной на 3000 м.