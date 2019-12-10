Стало известно примерное количество болельщиков «Зенита», которые собираются поддержать команду в выездном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Как сообщает пресс-служба «Зенита», команду на стадионе будут поддерживать до полутора тысячи болельщиков.

Перед последней игрой в группе G «Зенит» занимает второе место, но конечный расклад определится сегодня после матча с «Бенфикой», которая пока находится на последнем месте. Чтобы гарантировано попадать в плей-офф стадию турнира, подопечным Сергея Семака необходимо побеждать сегодня на выезде, а в параллельном матче, желательно, чтобы «Лейпциг» победил «Лион», дабы избежать математических расчётов, результат которых может не понравиться российской команде.

Матч пройдёт сегодня в Португалии на стадионе «Эштадиу да Луш» в 23:00 по московскому времени.