В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории СКК «Петербургский», который на данный момент закрыт на реконструкцию.

Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по региону. Возгорание произошло вчера, 9 декабря, никто не пострадал. Стало известно, что загорелся мусор на площади 100 кв метров. Горение удалось ликвидировать за несколько минут, для этого на место прибыли 35 специалистов и восемь единиц техники.

Напомним, арена будет реконструирована к чемпионату мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Петербурге. Заказчиком реконструкции является хоккейный клуб СКА. Вместимость арены планируют увеличить с 13 тысяч до 22 тысяч зрителей.

Планируется, что по вместительности арена будет крупнейшей в Европе. О проекте было рассказано на заседании Градостроительного совета при Правительстве города.