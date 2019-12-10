Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на матч с португальской «Бенфикой». Несмотря на то, что игра будет проходить на выезде в Лиссабоне, команда Сергея Семака выйдет на поле в экипировке лазурного цвета, которая считается домашней.

В матче не примут участие несколько игроков «Зенита». Так, с командой не прилетели Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев, перебравшие желтых карточек, а также Юрий Жирков и Себастьян Дриусси, которые восстанавливаются после травм.

«Зенит» и «Бенфика» встретятся в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов. Исход их встречи, а также результат матча «РБ Лейпциг» — «Лион» определят, какие команды выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, кто весной будет играть в Лиге Европы, а кто вылетит из еврокубков.

Игра будет проходить сегодня, 10 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.