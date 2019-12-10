Российский футболист Дмитрий Сычёв на своей странице в instagram объявил о завершение карьеры игрока.

Последним местом работы Сычёва стал армянский клуб «Пюник», с которым нападающий подписал контракт этим летом, но не сыграл в его составе ни одного матча.

В прощальном сообщении Сычёв написал, что решение завершить карьеру пришло не сразу, но сделать этот шаг приходиться каждому игроку. Дмитрий считает, что за время игровой карьеры добился не всего, чего хотел, но и жаловаться не приходилось. В письме Сычёв поблагодарил свою семью, партнёров, с которыми приходилось выходить на поле, весь тренерский персонал, а также болельщиков, которые наполняли его жизнь смыслом.

«Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних — это холодное взвешенное решение, для других — мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен!», — пишет Сычёв.

За свою игровую карьеру Сычёв успел поиграть в огромном количестве футбольных команд, в которых сразу становился лидером. Самым продуктивным периодом в карьере Сычёва считается его выступление за московский «Локомотив», в составе железнодорожников сыграл 224 матча и забил 73 гола. С 2002 по 2010 годы выступал за сборную России, вместе с которой завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в 2008 году.