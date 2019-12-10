Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова считает, что решение WADA отстранить Россию от международных соревнований носит политический характер.

«Соглашусь, этот вердикт кажется мне политизированным. Как можно отстранять всех?» — сказала Ефимова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Спортсменка подчеркнула, что наказывать нужно только тех, кто замешан в допинговом скандале.

«Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры», — уверена Ефимова.

Пловчиха отметила, что нынешняя ситуация сложнее той, что была в Пхенчхане в 2018 году, так как теперь санкции рассчитаны на четыре года и касаются не только Олимпийских игр. Ефимова призналась, что решение WADA не стало для неё неожиданностью, однако она не думала, что оно будет таким жестким.