Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал отстранение России от международных соревнований.

По словам Риди, предыдущие пять лет, с тех пор, как информация о российских допинг-нарушениях стала общедоступной, получились непростыми. Организация работала над сложившейся ситуацией и старалась выполнять свои обязанности добросовестно.

«Мы явно кое-что изменили в российском спорте», — заявил Риди, слова которого приводит «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что в прошлом году WADA хотело вывести отношения с Россией из тупика и закрыть допинговую историю, но для этого были необходимы данные из московской лаборатории. Как выяснилось, они подверглись изменениям, поэтому ситуация не получила завершение.

Риди выразил надежду, что люди, ответственные за нарушения, понимают, что наносят ущерб молодым российским спортсменам.