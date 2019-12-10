Отец боксёра Энди Руиса — Энди Руис-старший с критикой обрушился на сына, обвинив его в плохой подготовке к бою против Энтони Джошуа.

Руис-старший сказал, что предупреждал сына о контроле своего веса, но тот его не слушал, предпочитая устраивать вечеринки вместо того, чтобы тренироваться. Также отец бойца заявил, что Руис-младший признал свои ошибки и готов вернуться на ринг.

«Энди думал, что в состоянии контролировать свой вес. Но я сказал ему месяц назад: «Ты не подойдёшь к поединку с нужным весом, ты усложняешь себе задачу, потому что будешь уставать, ты не сможешь как следует перемещаться по рингу. Он не слушался из-за славы. Он тусовался с друзьями, устраивал вечеринки и не слушал команду. Это был худший тренировочный лагерь, который только можно было провести», — сказал Руис-старший порталу Boxing Social.

Напомним, 7 декабря Энди Руис-младший единогласным решением судей проиграл матч-реванш бойцу Энтони Джошуа, уступив ему титулы по версиям WBA, IBF и WBO.