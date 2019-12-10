Российский актер и поклонник петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скорый дебют в кино нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Боярский считает, что у нападающего получится сыграть в фильме, потому что сегодня в фильмах может сниматься кто угодно, в том числе врачи и космонавты. Актер отметил, причина кроется в уровне кинематографа, который несколько снизился. По мнению Боярского, тот факт, что Дзюба сыграет роль, говорит не о его высоте, а о качестве нынешнего кинематографа. Однако актер добавил, что Дзюба — это человек, талантливый во всем.

Боярский подчеркнул, что съемки не буду мешать футболисту в подготовке ко второй части чемпионата, потому что игрока не будут мучить сменами.

«Дзюба неоднократно уже снимался в рекламе, у него есть подобный опыт», — сказал Боярский, слова которого приводит «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что Дзюба сыграет сам себя в фильме «Я не Дзюба». Об этом рассказал режиссер Леонид Пляскин, слова которого приводит РИА «Новости».