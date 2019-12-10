Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал свое мнение по поводу выступления фигуристки Алены Косторной в финале серии Гран-при в Турине.

По словам Транькова, российские фигуристки идут впереди планеты всей, а Этери Тутберидзе — сейчас тренер номер один в женском фигурном катании. Тренер отметил, он надеется, что к нашим девушкам со временем подтянутся фигуристы-одиночники.

Траньков рассказал, что он не был уверен, что Косторная так прекрасно объединит технику с катанием, но у фигуристки есть этот баланс, и в данный момент Траньков считает ее лучшей и болеет персонально за нее.

«Она показала, что важна не только техника: благодаря Алене в финале Гран-при победило фигурное катание, и я очень рад этому», — сказал Траньков, слова которого приводит «RT на русском».

Напомним, Алена Косторная выиграла в финале серии Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Турине. Спортсменка с мировым рекордом в короткой программе и по сумме баллов победила в финале серии, набрав больше 247 баллов.