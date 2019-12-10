Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по итогам акции «Фанат — не преступник», которая проходила на матчах 19-го тура РПЛ.

«Фратрия» выразила благодарность всем, кто проявил солидарность и присоединился к акции. В заявлении сказано, что десятки тысяч людей в единой мирной акции протеста показали свое несогласие с положением дел.

В «Фратрии» отметили, что выступают против FAN ID, а последние события наглядно показали, как эта система позволит «убить» цивилизованное боление в России и опустошит стадионы.

«Сообщество болельщиков показало, что готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права. Готовы ли к этому диалогу те, кто все это затевает?» — сообщается в заявлении на официальном сайте «Фратрии».

Напомним, акцию «Фанат — не преступник» поддержали фанаты всех клубов российской премьер-лиги. Они уходили на 30-й или 40-й минуте матча, оставляя пустую трибуну и баннеры.