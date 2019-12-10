Игрок «Зенита» Сердар Азмун в преддверии матча с «Бенфикой» рассказал, что нужно сделать команде, чтобы добиться успешного результата и пройти дальше в плей-офф. Также Азмун прокомментировал вторую встречу группы G — «Лион»-«Лейпциг», и расставил приоритеты между еврокубками.

По словам Азмуна, «Лейпциг» — фаворит в матче против французской команды и должен отомстить «Лиону» за домашнее поражение во втором круге. Что касается противостояния «Зенита» и «Бенфики», нападающий считает, что тот пройдёт дальше, кто лучше выложится на поле.

«Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона» на своем поле и занять первое место в группе. Нам же нужно не думать об этом, показать хорошую игру и добиться результата. Кто больше заслуживает, тот дальше и пройдет», — цитирует Азмуна сайт «Зенита».

На вопрос о том, что для команды будет предпочтительней: Лига чемпионов или Лига Европы, Азмун ответил, что совершенно не важно в каком турнире команда будет участвовать, главное — показывать максимум в каждой игре.

«Не важно, как называется турнир. Мы на каждую игру должны выходить полностью сконцентрированными и отдавать на поле все силы, которые у нас есть», — сказал Азмун.

Сегодня, 10 декабря «Зенит» сыграет выездной матч в Португалии против «Бенфики», в котором определиться дальнейшая судьба «бело-голубых» в самом престижном турнире Европы. На данный момент «Зенит» с семью очками занимает второе место в группе. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.