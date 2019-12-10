Мнение о решении WADA отстранить Россию от международных соревнований высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев:

Совершенно очевидно, что на Россию сделан заказ. Россию пытаются дискредитировать во всех сферах: отстранить от активной мировой экономической деятельности всяческими методами. В данном случае используется метод давления через спорт, наиболее чувствительную сферу в нашей стране. Люди очень любят спорт, и, чтобы побольнее ударить, решили использовать этот механизм. Спортивная Россия имеет не настолько глобальные проблемы по сравнению с другими странами. Есть страны, которые имеют значительно больше проблем, но почему-то о них не упоминают, как будто там ничего не происходит. Поэтому это совершенно очевидный заказ, и идет фактически война. Не горячая, конечно, но холодная война. К любой войне надо быть просто готовым, не паниковать и быть во всеоружии.

Конечно, у нас есть проблемы, о них никто и не скрывал, есть люди, которые используют допинг, но это общемировая проблема. То же самое, что нас бы уличили как самого главного потребителя наркотиков в мире. Но это же неправда: весь мир употребляет наркотики. Точно так же, как весь мир употребляет допинг. Но это зло, с которым надо бороться совместно, а не искать главного виновника во всем. Статистика показывает, что у нас не самое большое число пойманных на допинге спортсменов. Но почему-то о тех странах, чьи представители возглавляют эти списки, тишина полная, никаких санкций речи не идет.

Так как была брошена перчатка именно в адрес страны, здесь должны подключаться государственные органы: Министерство иностранных дел, президент должен высказать свою позицию. Должны приглашаться самые знаменитые и сильные юристы мирового уровня, которые разберутся в этой ситуации. И если таким образом будут подключены все силы, то есть надежда на изменение ситуации. Нужно создать серьезную команду и двигаться.

Там много несоответствий, и в первую очередь непонятно, откуда WADA взяло, что необходимо целую страну дисквалифицировать за проступки некоторых спортсменов? Где такое написано? Какими документами они руководствовались? Это прямое нарушение законодательства WADA. Значит, тех, кто нарушал законодательство, надо отстранять, созывать новый конгресс и избирать новое руководство.

Как показывает практика, бойкотом ничего не добьешься. Конечно, надо ехать. Мы же знаем, что это наши ребята. То, что нашу страну сейчас таким образом пытаются уколоть, гадость сделать, мы переживем это. Самое главное, мы знаем, за какую страну они выступают. Время уйдет, а возможность будет утеряна, и спортсмены не смогут себя реализовать, как на Олимпиаде в Москве и Лос-Анджелесе. До сих пор те, кто не поехал в Лос-Анджелес в 1984 году, очень сильно сожалеют.

Что касается суммы штрафа в два миллиона долларов, кто знает, завышена эта сумма или нет. Конечно, все чеки, какие есть, они могут предоставить. Другое дело, что это уже смешно становится. То 15 миллионов штраф Томас Бах объявил, мы ему заплатили, теперь еще WADA… Они теперь что, буду предоставлять чеки, чтобы мы все их обеды оплачивали? Перелеты в бизнес-классах и проживание в пятизвездочных отелях? Это просто смешно. Когда наши обратятся в CAS, и решение будет не в нашу пользу, тогда уже надо платить. Но что-то мне подсказывает, что не все так однозначно. Если там будут представлены серьезные аргументы в защиту нашей позиции, то, может, и платить не придется.