В Лиссабоне стартовал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и петербургским «Зенитом».

Встреча, которая проходит на «Эштадиу да Луж», начался в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Команды представляют группу G, в которой все четыре клуба еще имеют шансы на выход в стадию плей-офф турнира. Возглавляет квартет немецкий «РБ Лейпциг», который встречается с французским «Лионом». У «Лейпцига» в активе 10 очков, у «Зенита» и «Лиона» — по 7. «Бенфика» замыкает турнирную таблицу, имея 4 очка.

В случае, если «Зенит» обыграет «Бенфику», а «Лейпциг» уступит «Лиону», три команды будут иметь по 10 очков, а места распределятся по дополнительным показателям. Команда, занявшая третье место, продолжит выступление в Лиге Европы.