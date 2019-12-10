Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал, когда и из-за чего он иногда бывает не в настроении.

По словам иранского нападающего, он бывает расстроенным и мрачным. Игрок отметил, такое случается, когда он скучает по Ирану. В таких случаях, рассказал футболист, какое-то время он может погрустить. Однако Азмун отметил, что если он в плохом расположении духа, то старается не показывать это окружающим его людям. По мнению иранца, слова которого приводит официальный сайт «Зенита», надо относиться ко всем с уважением, а также оставаться улыбчивым и добродушным.

Напомним, последним иранским клубом Азмуна был «Сепахан». Нападающий выступал за молодежный состав этой команды, откуда переехал в Казань, чтобы продолжить карьеру в «Рубине».

Сегодня, 10 декабря «Зенит» сыграет выездной матч в Португалии против «Бенфики», в котором определится дальнейшая судьба «бело-голубых» в самом престижном турнире Европы. На данный момент «Зенит» с семью очками занимает второе место в группе. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.