Бывший наставник арнемского «Витесса» Леонид Слуцкий может стать главным тренером французского «Монако».

Об этом сообщает РИА ФАН. По информации источника, российский специалист хочет найти работу к старту сезона-2020/21. Отмечается, что у Слуцкого есть варианты из российских клубо, а также из Европы, в том числе называется «Монако» — россиянин считается вероятным сменщиком Жардима в случае его увольнения. Известно, что сам Слуцкий хочет и дальше работать в европейской команде.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии. Позже отставка была принята, российский тренер и его штаб покинули клуб.

Сообщалось, что Слуцкий является главным претендентом на пост главного тренера греческого АЕКа, но назначение сорвалось, а команду возглавил известный по работе в «Спартаке» Массимо Каррера.