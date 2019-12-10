Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, зачем он выставил коллаж с президентом РФ Владимиром Путиным в своем Instagram.

Панарин вспомнил, как недавно опубликовал совместное фото Путиным, и многие снова восприняли это как оппозиционный шаг хоккеиста. Панарин отметил, что он не стал выходить в прямой эфир в Instagram, чтобы объяснять людям свое действие.

Нападающий объяснил, что он просто увидел смешную картинку, которую уже нарезали до него.

«И я решил просто выставить в «сториз», вот и все», — сказал Панарин, слова которого приводит «Матч ТВ».