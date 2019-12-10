Бывший нападающий «Зенита» и старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Бенфики».

По словам Кержакова, он надеется, что «Зенит» победит, но не все в руках сине-бело-голубых. Экс-нападающий петербуржцев считает, что Сергей Семак будет играть на победу в Португалии, но на игре скажется тот факт что «Зениту» не поможет Ярослав Ракицкий, который перебрал с желтыми карточками.

Кержаков подчеркнул, что лиссабонцы всегда хорошо выступают на домашнем стадионе, и при своих болельщиках захотят победить, чтобы играть в еврокубках и весной.

««Зениту» сегодня будет очень сложно, но бы будем верить в победу нашего клуба», — сказал Кержаков, слова которого приводит iReactor.

Напомним, сегодня, 10 декабря, петербургский «Зенит» проведет выездной матч в Португалии против лиссабонской «Бенфики», в котором определится дальнейшая судьба сине-бело-голубых в самом престижном турнире Европы. На данный момент «Зенит» с семью очками занимает второе место в группе. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.