Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй рассказал о желании провести поединок против российского чемпиона-легковеса Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб есть Хабиб. Он на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов в истории», — сказал Холлоуэй, слова которого приводит BJ Penn.

Боец заявил, что стремится к тому, и пока перед ним и Нурмагомедовым стоят одни и те же цели, они могут встретиться.

Холлоуэй уверен, что его бой с Хабибом состоится и будет захватывающим. Боец отметил, что такой поединок вызывает большие вопросы, но он надеется, что спортсмены смогут найти ответы на них в октагоне.

Напомним, бой Холлоуэя и Нурмагомедова уже организовывался, но сорвался из-за того, что гавайский боец не смог сделать вес, процесс сгонки был приостановлен медицинской службой UFC.