В матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА лиссабонская «Бенфика» дома одержала победу над сверстниками из петербургского «Зенита» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в собственные ворота вратарем сине-бело-голубых Даниилом Одоевским на 59-й минуте.

После шести встреч команда Константина Зырянова заняла последнее место в группе G, набрав четыре очка. Петербуржцы сумели сыграть вничью с «РБ Лейцпигом» со счетом 1:1 и обыграть французский «Лион» со счетом 3:1. На третьей позиции расположился «Лейпциг» с таким же числом баллов, вторым стал «Лион» с 12 очками, первое место в группе заняла «Бенфика», набравшая 15 очков.

Следующий матч молодежная команда «Зенита» проведет 29 февраля 2020 года, когда в Петербурге в рамках 20-го тура молодежного первенства России примет ровесников из «Локомотива».