Комитет спортсменов Международного Олимпийского комитета опубликовал заявление по поводу отстранения России от международных соревнований.

Как гласит заявление, комитет осуждает действия российских властей по сокрытию допингового скандала. При этом комитет спортсменов приветствует единогласное решение исполкома WADA одобрить рекомендации в отношении причастных лиц.

По мнению представителей комитета, права чистых, непричастных спортсменов должны быть защищены, и они должны иметь возможность продолжить карьеру при строгих проверках.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течении четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.