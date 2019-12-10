Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о предстоящем матче против мадридского «Атлетико».

По словам Семина, не у каждого игрока есть возможность провести матч против «Атлетико». Тренер отметил, что футболист может всю карьеру стараться, хорошо выступать, но ему так и не предоставится подобный шанс.

Семин считает, что такой матч — это вызов, а игроков в такой ситуации надо поддержать.

«Такое бывает, когда много травм, не все гладко идет. Нужна поддержка, вот и все», — сказал Семин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить 11 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени. В прошлом матче московская команда уступила немецкому «Байеру». «Атлетико» также потерпел неудачу и проиграл туринскому «Ювентусу», возглавляющему группу D.